Тіло Кернеса доставили до Харкова

У міжнародному аеропорту "Харків" приземлився літак, на якому з Берліна доставили тіло міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Посадка відбулася о 19:24. Про це з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомляє "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

З аеропорту тіло Кернеса доставлять у морг 17-ї лікарні.

Біля аеропорту чергують поліцейські, медики і рятувальники. Літак зустрічають колеги Кернеса, зокрема секретар міськради Ігор Терехов і ексголова Харківської облради, депутат Сергій Чернов.

"Вважаю абсолютною необхідністю бути тут і під час усіх заходів, які будуть у Харкові організовані щодо поховання та прощання з Харківським міським головою", - сказав Чернов журналістам.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку тижня.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

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4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова.

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