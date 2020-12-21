Ексдиректора "Нафтогазу" Вітренка призначено в.о. міністра енергетики (оновлено)

Кабінет Міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок увечері.

Зокрема, Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено обов'язки міністра.

Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі Сергій Лещенко, а також нардеп "Європейської Солідарності" - у своєму.





Крім того, Кабмін звільнив Ольгу Буславець з посади першої заступниці міністра енергетики за її заявою.

Пізніше пресслужба Кабміну повідомила про звільнення Буславець і призначення Вітренка.

"Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики України. Розпорядження про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило силу", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

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