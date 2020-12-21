Медсестру, у якої було уражено 95% легень, готують до виписки в Дніпрі

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова готують до виписки медсестру-анестезистку з Волновахи Донецької області, у якої внаслідок COVID-19 було пошкоджено 95% легень.

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор лікарні Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сестра-анестезистка Тетяна з Волновахи, яка захворіла, рятуючи інших. Ураження легень - 95%. Нарешті знята з кисню. Отримано негативний ПЛР-тест. Готуємо на виписку, даємо рекомендації", - написав він.

За його словами, лікарня Мечникова поступово повертається до колишньої роботи. Водночас Риженко вважає, що зупинити пандемію зможе тільки колективний імунітет, коли антитіла будуть у 70% українців.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 52-річну медсестру доставили в лікарню 7 грудня з пошкодженням 95% легень і сатурацією 32%.

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