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Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник

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Державну фіскальну службу очолив чиновник часів Януковича Мельник
Вадима Мельника призначено керівником Державної фіскальної служби.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері в понеділок, 21 грудня. Про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат СН Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну чиновники проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів і зборів.

У 2014 році він був заступником начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Зеленский ничего не знает!
  • vitalmod
    Зебилы имбецилы...
  • Игорь Монахов
    Не-не народ - это не реванш, это как говорит даун Шмыгаль - кадровый голод !!!
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