ФСБ опосередковано підтвердила дзвінок Навального можливому учаснику його отруєння Кудрявцеву і назвала це спланованою провокацією

У ФСБ назвали "спланованою провокацією" відеоролик із телефонною розмовою політика Олексія Навального і Костянтина Кудрявцева, ймовірно співробітника інституту криміналістики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

"Так зване розслідування про дії, до яких нібито вдалися щодо нього, є спланованою провокацією, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії і співробітників органів Федеральної служби безпеки, вчинення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - заявили в центрі громадських зв'язків ФСБ (цитата за ТАСС).

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"Відеоролик із телефонною розмовою є підробкою", - зазначили в ФСБ.

При цьому у спецслужбі вказали на якийсь спосіб дзвінка з підміною номера, з чого можна зробити висновок, що дзвінок все-таки був.

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"Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, який раніше був не раз апробований в антиросійських акціях, що дає змогу виключити можливість установлення реальних учасників розмови", - стверджують у ФСБ.

У відомстві додали, що перевіряють ролик, і пообіцяли "процесуальну оцінку" за результатами.

У пресслужбі апарату Ради безпеки РФ повідомили РБК, що не знають чоловіка на ім'я Максим Сергійович Устинов - саме так представлявся Навальний, телефонуючи Кудрявцеву.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

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