Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника ОП

Юлія Ковалів подала у відставку з посади заступниці керівника Офісу президента.

Про це вона повідомила в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я залишаю посаду заступниці керівника Офісу президента. Це був неймовірний досвід і велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському і кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів", - написала вона.

Ковалів не сказала про причини цього рішення.

Вона перерахувала низку досягнень на посаді заступниці керівника ОП, серед яких вказала земельну реформу, запуск аукціонів з приватизації держмайна і продажу дозволів на користування надрами, діджиталізацію і кредити для малого бізнесу.

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"Це велика командна робота. І саме командна робота є запорукою успіху і швидких змін, яких очікують українці. Тому дякую всім і кожному, хто допомагав і підтримував", - додала Ковалів.

Ковалів була призначена заступницею керівника Офісу президента у вересні 2019 року.

З липня 2015 по листопад 2016 рр. вона обіймала посаду першої заступниці міністра економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка, голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України", була головою офісу Національної інвестиційної ради при президенті України.



