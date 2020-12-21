У 2020 році на строкову службу в ЗСУ було призвано 30 тис. осіб

У 2020 році на строкову службу до Збройних Сил України було призвано 30 тис. осіб.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

"Призов у 2020 році пройшов без зривів. Ми змогли організувати відправлення молодого поповнення у повному обсязі. І військові комісаріати, й органи місцевого самоврядування з цим завданням упорались. Усього в поточному році призвано 30 030 осіб. Навесні — 16 460 призовників, восени — 13 570", — розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Офіцер нагадав, що через пандемію, спричинену коронавірусом, весняний призов довелося відтермінувати.

"Як ви пам’ятаєте, почалися заходи з призову у травні, закінчились — у липні. Весняний призов проходив важче, бо виникла потреба забезпечити протиепідемічні заходи. На це місцева влада виділяла додаткові кошти. Проведення медичних комісій і відправлення здійснювали так, щоб мінімізувати скупчення людей, аби не дати розповсюджуватись коронавірусу", — зауважив Качаненко.

За його словами, ще однією особливістю весняного призову стало те, що громадяни, які закінчили навчання у середній школі у 2020-му, підпадали під призов.

"У попередні роки весняний призов закінчувався до того, як юнаки випускались зі шкіл. А цього разу так вийшло, що тим, хто бажав вступати до вишів, призовна комісія не могла дати відстрочку, бо не існувало ще підстав. Саме тому Міністр оборони України написав рекомендаційний лист на всіх голів державних адміністрацій з пропозицією таких юнаків не призивати", — підкреслив офіцер.

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