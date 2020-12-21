"Слуга народу" Шевченко в Мінську: "Змагарів" не знайшов, красиве місто, чудові дороги

Депутат правлячої партії "Слуга народу" Євген Шевченко вирушив до Білорусі, результати вибори в якій Україна не визнає, і захоплюється якістю доріг і красою міста і городян.

Враженнями Шевченко поділився в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в Мінську. Змагарів ("борців" по-білоруськи. - Ред.) на вулицях Мінська так і не знайшов. Дуже гарне європейське місто. Прекрасні люди і чудові дороги", - написав Шевченко.

Депутат також пошкодував, що з ним немає його друга Максима Назарова - ведучого телеканалу "Наш", який належить ексдепутату ОПЗЖ Євгену Мураєву.

Шевченко не вперше захоплюється Білоруссю. На початку серпня він вітав Олександра Лукашенка, який захопив владу в цій країні, з "перемогою" на виборах. Пізніше - заявляв, що білоруси виходять на протести, бо їм "нудно", і просив їх "пробачити Батьку за його гріхи і злочини".