ООН про вплив обмежувальних заходів через COVID-19 на Донбасі: Кількість перетинів лінії розмежування в місяць зменшилася з 1,1 млн осіб до 300

Від початку пандемії коронавірусу середньомісячна кількість перетинів лінії розмежування скоротилася з 1,1 мільйона в 2019 році до майже 300.

Про це йдеться в доповіді ООН за грудень 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Пандемія COVID-19 ще більше посилила труднощі і злигодні, з якими стикається населення, яке постраждало від конфлікту на сході України, зокрема через обмеження свободи пересування і його впливу на реалізацію соціальних та економічних прав. Середньомісячна кількість перетинів лінії розмежування на сході України скоротилася з 1,1 мільйона в 2019 році до менш ніж 300 як наслідок закриття всіх п'яти пунктів в'їзду-виїзду з кінця березня по кінець червня 2020 року", - говориться в доповіді.

Також додається, що особливо низький рівень зв'язків спостерігається в Донецькій області через обмеження роботи КПВВ.

Особливо це впливає на пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованій території. За даними ООН кількість осіб літнього віку, які перетинають лінію розмежування, з березня 2020 року зменшилася більш ніж на 200 000 на місяць.

Читайте також: Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про порушення прав людини в окупованому РФ Криму, - МЗС