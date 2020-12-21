В Україні не реєстрували хворих із "британським" штамом коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

В Україні ще не виявили новий штам COVID-19, який поширюється у Великій Британії.

Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

За його словами, тест-системи, які використовують в Україні, можуть визначити всі відомі штами коронавірусу.

"Зараз вже зареєстровано 12 тисяч мутацій генома коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його генома", - розповів він.

Кузін підкреслив, що немає даних про те, що новий штам викликає важчий перебіг хвороби або зростання смертності. Водночас цей варіант швидше передається від людини до людини і ним частіше заражаються люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Нагадаємо, 21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.