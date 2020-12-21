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В Україні не реєстрували хворих із "британським" штамом коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін

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В Україні не реєстрували хворих із "британським" штамом коронавірусу, - в.о. гендиректора ЦГЗ Кузін
В Україні ще не виявили новий штам COVID-19, який поширюється у Великій Британії.

Про це заявив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

За його словами, тест-системи, які використовують в Україні, можуть визначити всі відомі штами коронавірусу.

"Зараз вже зареєстровано 12 тисяч мутацій генома коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його генома", - розповів він.

Кузін підкреслив, що немає даних про те, що новий штам викликає важчий перебіг хвороби або зростання смертності. Водночас цей варіант швидше передається від людини до людини і ним частіше заражаються люди до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Нагадаємо, 21 грудня лікар-інфекціоніст Віктор Петров розповів, що новий штам коронавірусу вже потрапив в Україну.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А як би в нас його зареєстрували ?
  • Игнатьев Фион
    Хто ж їх реєструвтиме то, якщо навіть звичайний тести на воді роблять.
  • DemianBond 2cbb79cc
    ну так только-только придумали как выявлять китайский штам, хотя тесты на беременность способны и на большее )
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