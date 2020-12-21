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Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

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Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19 і навіть підтримує вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже висловили свою позицію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква не проти вакцинації. Якщо це сприяє збереженню здоров'я людини, звичайно, церква підтримує", - підкреслив митрополит.

Він зазначив, що зараз в країні багато противників вакцинації. Це питання обговорювалося всередині церкви, і воно"є викликом для ПЦУ".

"Але ми повинні добре розуміти, що вакцинація не має ніякого стосунку до віровчення церкви. Дай Боже, щоб ця вакцина призупинила подальше поширення цієї небезпечної хвороби. І ми як церква будемо пояснювати, будемо роз'яснювати. Будемо показувати навіть, якщо потрібно, і прикладом" , - сказав предстоятель ПЦУ.

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Він додав, що особисто зробить щеплення, коли вакцина з'явиться в Україні.

"Коли вакцина буде в Україні, будемо приймати відповідне рішення, і напевно, будемо вакцинуватися для того, щоб ця хвиля була припинена. Ми просили уряд віднести священнослужителів до груп ризику, оскільки вони постійно спілкуються із паствою", - сказав Епіфаній.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Церковь здорового человека...
  • alex lagun
    московский сатанат уже заявлял, что никакого коронавируса нет, мол все ето происки западной пропаганды, пока не заболела православная **** Новинский и куча московских попов
  • Хм e927b159
    Я уже давно заметил, что ПЦУ идет по пути цивилизации церкви, то есть переводит ее в русло современности и адекватности, пока секта РПЦ-КГБ-ФСБ держит свою паству в средневековье, это можно легко заметить по ее сторонникам, при чем не важно где, на Западе Украины или в Сыктывкаре, несут один и тот же бред, про мировой заговор, про чипирование и вред современных технологий.
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