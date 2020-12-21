Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Лондона і на південний схід Англії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам тимчасово утриматися від поїздок в окремі регіони Великої Британії у зв'язку з виявленням там мутованого штаму коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Лондона і південно-східної Англії", - сказано в повідомленні.

Українцям, які вже перебувають у найбільш уражених коронавірусом районах Сполученого Королівства, радять бути уважними та обережними, дотримуватись вимог місцевої влади і відстежувати інформацію на сайті МЗС.

"У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за телефоном "гарячої лінії" +44 755 348 3628 або на електронну пошту [email protected], чи на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за телефоном +38 044 238 16 57 або на електронну пошту: [email protected]", - зазначили в міністерстві.

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