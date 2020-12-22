Від початку року прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів, - ДПСУ

У 2020 році прикордонники затримали понад 900 незаконних мігрантів, майже 4800 потенційних нелегалів не пустили в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України з початку року прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів (в аналогічному періоді 2019 року – майже 1300). Найбільше - на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Від початку року прикордонники не пропустили в Україну 12 тис. іноземців (минулого року - 21 тис.). З них майже 4800 - потенційні нелегальні мігранти (минулого року їх було вдвічі більше). Найбільше потенційних нелегалів виявили в пунктах пропуску для авіасполучення (понад 2700 осіб) та на кордоні з Росією (понад 1100).

Також прикордонники у взаємодії з іншими правоохоронними органами виявили 7,7 тис. іноземців, які порушили правила перебування на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано сирійця, який повторно намагався потрапити до Польщі через р. Західний Буг, - Держприкордонслужба. ФОТО

У зв'язку з карантинними обмеженнями цього року суттєво зменшився пасажиропотік на українському кордоні. Якщо за 11 місяців 2019 року кордон України на в'їзд і виїзд перетнули 94,3 млн осіб, то за аналогічний період цього року - 31 млн осіб.