У Білорусі проти Тіхановської та членів Координаційної ради відкрили кримінальну справу

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідерки опозиції Світлани Тіхановської і членів Координаційної ради.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Генпрокуратури Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокуратура порушила кримінальні справи за фактами створення екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом. Генеральна прокуратура з урахуванням даних, отриманих у процесі розслідування Слідчим комітетом кримінальної справи стосовно членів так званої координаційної ради за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу, ухвалила рішення про порушення кримінальної справи стосовно Тіхановської С.Г., Колесникової М.А., Знака М.А., Латушка П.П., Ковалькової О.О., Дилевського С.А. та інших осіб за фактом створення екстремістського формування і керівництва ним, тобто вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 Кримінального кодексу (створення екстремістського формування і керівництво ним)", - йдеться в повідомленні.

Також порушено кримінальну справу стосовно Олексія Леончика та інших опозиціонерів за ст.361-2 (фінансування діяльності екстремістського формування).

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9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка, який керує країною 26 років. Світлана Тіхановська була його суперником на виборах, опозиція впевнена, що вона набрала більшість голосів. Після виборів у Білорусі почалися протести, які тривають понад чотири місяці.

На початку протестів Тіхановська виїхала з Білорусі під тиском силовиків. Вона зустрічається з іноземними лідерами, записує звернення, оголосила "народний трибунал та амністію за захоплення Лукашенка та членів його терористичного угрупування".

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