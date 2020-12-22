Ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП, - ЗМІ

Колишня заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу Президента.

Про це свідчить внесена 14 грудня до єдиного Держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, декларація Свириденко за 2019 рік як кандидатки на посаду заступника керівника ОП, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

У понеділок 21 грудня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив її з посади першого заступника міністра економіки, яку вона обіймала з 29 вересня 2019 року.

До роботи в Кабміні Свириденко обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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