Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої

Суд Харкова переніс судове засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи - не з'явилися ні обвинувачена, ні її адвокати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На чергове засідання суду не з'явилися ні Штепа, ні її адвокати, хоча дата була узгоджена заздалегідь", - зазначили у пресслужбі. Наступне засідання призначено на 20 січня 2021 року, час ще уточнюється.

Один із трьох адвокатів Нелі Штепи - Олександр Тананакін - пояснив, що усі троє сьогодні зайняті в інших судових процесах.

"До речі, у судових процесах такої категорії, як справа Штепи, обов'язково передбачено тільки участь представників захисту. До того ж, Штепа продовжує хворіти", - зазначив Тананакін.

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16 грудня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося через зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні. 7 грудня засідання суду не відбулося через хворобу обвинуваченої, пов'язану з наслідками перенесеного коронавірусу. 24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав у режимі відеоконференції одного зі свідків обвинувачення у справі Штепи. Вона на засіданні суду була, і після нього поїхала додому.

Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. ЇЇ обвинувачують за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа).

У червні 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.

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