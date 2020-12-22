Суд у справі Штепи знову перенесено через неявку обвинуваченої
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На чергове засідання суду не з'явилися ні Штепа, ні її адвокати, хоча дата була узгоджена заздалегідь", - зазначили у пресслужбі. Наступне засідання призначено на 20 січня 2021 року, час ще уточнюється.
Один із трьох адвокатів Нелі Штепи - Олександр Тананакін - пояснив, що усі троє сьогодні зайняті в інших судових процесах.
"До речі, у судових процесах такої категорії, як справа Штепи, обов'язково передбачено тільки участь представників захисту. До того ж, Штепа продовжує хворіти", - зазначив Тананакін.
16 грудня засідання Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Штепи не відбулося через зайнятість судді в іншому кримінальному провадженні. 7 грудня засідання суду не відбулося через хворобу обвинуваченої, пов'язану з наслідками перенесеного коронавірусу. 24 листопада Орджонікідзевський райсуд Харкова допитав у режимі відеоконференції одного зі свідків обвинувачення у справі Штепи. Вона на засіданні суду була, і після нього поїхала додому.
Слухання справи проти Штепи розпочалося у 2014 році. ЇЇ обвинувачують за ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи органа).
У червні 2019 року після десятого за рахунком відводу суддів призначено новий, 11-й склад суддівської колегії, який розглядатиме справу Штепи знову. У жовтні 2019 року справу почав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова.