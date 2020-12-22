За минулі вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 100 порушень "тиші", від початку перемир'я - 4185

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в період з вечора 18-го до вечора 20 грудня 98 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і одне - в Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

У період з вечора 18 до вечора 20 грудня в Донецькій області місія зафіксувала щонайменше 98 порушень режиму припинення вогню (зокрема 16 вибухів невизначеного походження, серед яких - 1 розрив), з яких принаймні 79 порушень зафіксовано вдень 20 грудня в районі на північ від н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ від Донецька). За попередній звітний період в області було зафіксовано 232 порушення режиму припинення вогню.

У період з вечора 18-го до вечора 20 грудня в Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на північний захід від н. п. Піонерське (непідконтрольний уряду, 19 км на схід від Луганська). За попередній звітний період в області зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 4185 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1906 вибухів, 244 невизначені боєприпаси у польоті, 55 спалахів дульного полум’я та 41 освітлювальну ракету, а також 1939 черг і пострілів).

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