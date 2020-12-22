Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС

Минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров’я – задовільний", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

"На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили в штабі.

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Крім того повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4663 транспортні засоби та 4586 осіб. Також було затримано одну особу, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 708 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 959 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" – 136 та 58 осіб відповідно.

Водночас у пресцентрі ОС повідомили, що від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.