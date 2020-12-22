В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 318 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 14 020 осіб;
здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 979 506 осіб;
одужало – 600 288 осіб;
летальних випадків – 16 897;
проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - розповів Степанов.