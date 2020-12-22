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В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020

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В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020
В Україні станом на ранок вівторка, 22 грудня, зафіксовано 8513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 020 осіб, померли 232 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02госпіталізовано – 1 318 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02летальних випадків – 232;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02одужало – 14 020 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 709 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77,7 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07захворіло – 979 506 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07одужало – 600 288 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07летальних випадків – 16 897;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 12

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
  • Сергей Ищенко 8f549b71
    Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
  • Сергей Ищенко 8f549b71
    Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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