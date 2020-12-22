В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020

В Україні станом на ранок вівторка, 22 грудня, зафіксовано 8513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 020 осіб, померли 232 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 318 осіб;

летальних випадків – 232;

одужало – 14 020 осіб;

здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 709 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77,7 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 979 506 осіб;

одужало – 600 288 осіб;

летальних випадків – 16 897;

проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - розповів Степанов.







