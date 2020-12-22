Новий штам коронавірусу не впливає на смертність та ефективність вакцин, - ВООЗ

Поки що немає доказів того, що новий штам коронавірусу може викликати важкі захворювання або смертність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу", про це заявив у понеділок гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус під час відеобріфінгу.

"Велика Британія повідомила, що цей новий варіант передається легше, але поки немає доказів того, що він з більшою ймовірністю може стати причиною важкого захворювання або летального результату", - сказав глава ВООЗ.

Гебреєсус наголосив що потрібно якнайшвидше припинити передачу всіх вірусів SARS-CoV-2.

"Чим більше ми дозволяємо йому поширюватися, тим більше у нього можливостей змінитися", - попередив він.

Зі свого боку експерт організації Марія ван Керкхове заявила, що на думку ВООЗ, новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, не впливає на ефективність вакцини проти COVID-19.

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Пандемія почалася з виявлення наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей центрального Китаю перших випадків пневмонії невідомого походження.

31 грудня 2019 року влада Китаю поінформували про спалах невідомої пневмонії Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

30 січня ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

11 лютого 2020 року захворювання отримало назву нового коронавірусного захворювання (COVİD-19).

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що спалах набув характеру пандемії.