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Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко

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Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко
Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко повідомив, що довибори в Харкові можуть відбутися лише у дві дати. Це остання неділя березня й остання неділя жовтня.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з процедурою, секретар міськради після смерті мера протягом 15 днів має звернутися до Верховної Ради з проханням про перевибори. Терехов вже заявив, що все буде зроблено вчасно, але після похорону Геннадій Кернеса 23 грудня. Після цього у Ради буде 90 днів на те, щоб призначити дострокове обрання нового міського голови.

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Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко також пояснив виданню, що довибори можуть відбутися лише в дві дати: остання неділя березня і остання неділя жовтня. Так каже Виборчий кодекс.

"Можу припустити, що на 28 березня ми, найімовірніше, не попадаємо, тому що навряд чи встигнемо пройти всі процедури. Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - уточнив він.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Можно Гришу Лепса назначить вместо Кернеса, тот тоже любит руцкай мир и скрепы есть, ипрактически одно лицо:
    Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9609
  • Герхард
    Ща харьковские рабы ему пирамиду построят и начнут приносить в жертву девственниц ради дождя и урожая.
  • Майкл Дорси
    Вот же скотина, этот Гепа! Жил как самый отъявленный подонок, помирал также по своим поганым делам, так и после смерти продолжает свой смрадный путь.
    "Смерть грешников люта", говорит Библия.
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