Апеляцію на заборону книги про Стуса суд розгляне 21 січня
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
"Суд розгляне скаргу о 14 години 21 січня", - зазначили в суді.
Як повідомлялося, 19 жовтня 2020 року Дарницький райсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата Віктора Медведчука до видавництва "Vivat" та історика і журналіста Вахтанга Кіпіані про заборону видання і поширення книжки "Справа Василя Стуса".
Зокрема суд визнав недостовірними деякі фрази, наведені у книжці, і зобов’язав видалити їх, а також заборонити розповсюджувати надрукований наклад і подальше тиражування до усунення фраз, що несуть інформацію про Медведчука.
Також суд ухвалив заборонити Кіпіані та видавництву поширення пов’язаної з книгою інформації у пресі, на радіо, телебаченні, в інтернеті та інших ЗМІ.
26 листопада Київський апеляційний суд відкрив провадження за скаргою представника Кіпіані на рішення суду першої інстанції щодо книжки "Справа Василя Стуса".