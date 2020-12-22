Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов

МОЗ розробило зміни до законів, зокрема і для супроводу медиків співробітниками Нацполіції.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що медикам має бути наданий статус, який є у журналістів.

"Я вважаю, що напад на медпрацівників має суворо каратися. І відповідні зміни до законодавства вже розроблено і є у Верховній Раді. Крім того, МОЗ розробило відповідні зміни до законів і зараз вони проходять узгодження з членами уряду, зокрема і супровід медиків співробітниками Нацполіції", - розповів Степанов.

За словами міністра, напади на медпрацівників неприпустимі.

Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані із серйозними травмами.

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