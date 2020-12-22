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Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов

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Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов
МОЗ розробило зміни до законів, зокрема і для супроводу медиків співробітниками Нацполіції.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що медикам має бути наданий статус, який є у журналістів.

"Я вважаю, що напад на медпрацівників має суворо каратися. І відповідні зміни до законодавства вже розроблено і є у Верховній Раді. Крім того, МОЗ розробило відповідні зміни до законів і зараз вони проходять узгодження з членами уряду, зокрема і супровід медиків співробітниками Нацполіції", - розповів Степанов.

За словами міністра, напади на медпрацівників неприпустимі.

Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані із серйозними травмами.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
    Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
    Или им не так больно ???
  • время
    Дурний піп, дурна його молитва.
  • Веретено
    вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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