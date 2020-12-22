Новорічні зони в Києві, де не дотримуються правил карантину, закриватимуть, - Рубан

Держпродспоживслужба має намір посилювати контроль за заходами на новорічні свята в Києві, зокрема - за роботою ярмарків через недотримання відвідувачами протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Сьогодні" заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Так, вони мають намір посилювати контроль за всіма заходами на новорічні свята. Зокрема, за ярмарками. Рубан вважає, що консультації не дали жодних результатів.

"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їхні організатори притягатимуться до кримінальної відповідальності", – сказав він.

За словами глави служби, це стосується всіх новорічних локацій, де не дотримуються правил карантину.

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Водночас у КМДА анонсують проведення сільськогосподарських ярмарків, які відбудуться 26-27 грудня у різних районах міста.

На цих ярмарках теж не дотримуються протиепідемічних заходів – без масок як продавці, так і покупці. А на багатьох торгових розкладках продаються не продукти харчування, а одяг, сигарети, посуд, які ніяк не стосуються сільськогосподарської продукції.