Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив нардепу зі "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, відвідати інфекційну лікарню.
"Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на COVID-19. Я думаю, що відразу його думка зміниться", - сказав глава МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він також розповів, що має намір вакцинуватися проти коронавірусу і пояснив, коли саме.
"Я буду вакцинуватися проти коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив Степанов.
При цьому він відкинув ймовірність вакцинації російською вакциною "Супутник". "Я особисто - ні", - запевнив він.