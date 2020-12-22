На Кіровоградщині гірники уранових шахт вже добу перекривають дороги, - Волинець
Про це повідомив у Facebook народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.
"Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК") продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.
За його словами, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко після вечірнього візиту до протестувальників зазначив, що, по-перше, змерз, по-друге, що президент доручив розрахуватись з боргами перед працівниками "СхідГЗК". Перший транш має зайти на підприємство сьогодні, ще 2 - протягом середи та четверга.
Протестувальники заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, поки перед ними повністю не розрахуються (не виплатять 83 млн грн) і не виведуть підприємство з режиму простою.