На Кіровоградщині гірники уранових шахт вже добу перекривають дороги, - Волинець

У Кіровоградській області працівники уранових шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату продовжують перекривати автошляхи, вимагаючи погасити заборгованість із зарплати і відновити роботу підприємства.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Доба протесту на Кіровоградщині. Працівники уранодобувних шахт "Смолінської", "Новокостянтинівської" та "Інгульської" (ДП "СхідГЗК") продовжують блокувати рух трасами в Кіровоградській області", - написав Волинець.

За його словами, голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко після вечірнього візиту до протестувальників зазначив, що, по-перше, змерз, по-друге, що президент доручив розрахуватись з боргами перед працівниками "СхідГЗК". Перший транш має зайти на підприємство сьогодні, ще 2 - протягом середи та четверга.

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Протестувальники заявляють, що продовжуватимуть акцію протесту, поки перед ними повністю не розрахуються (не виплатять 83 млн грн) і не виведуть підприємство з режиму простою.