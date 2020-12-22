Пасажиропотік на кордоні зріс до 90 тис. осіб на добу: переважну більшість становлять українці, які повертаються з ЄС, - Держприкордонслужба

Останнім часом кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла, і кілька днів пасажиропотік на добу фіксувався на рівні майже 90 тис. мандрівників, тоді як в листопаді і на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тис. осіб на добу, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік був майже 300 тисяч осіб за добу. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних", - повідомила Держприкордонслужба у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше пасажиропотік зріс у всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску в Закарпатській області.

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У Держприкордонслужбі України наголошують на необхідності дотримання карантинних обмежень, що діють на кордоні при в'їзді в Україну.

"Державна прикордонна служба України застерігає, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України. Просимо охочих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди ви прямуєте, а також країнах, які проїжджатимете транзитом. Наприклад днями офіційні джерела Польщі повідомили про введення в країні національного карантину від 28 грудня 2020 до 17 січня 2021 року", - заначили в прикордонне відомство.