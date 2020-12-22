У США стартувала вакцинація проти COVID-19 препаратом компанії Moderna

Американців почали вакцинувати проти коронавірусу препаратом компанії Moderna. До цього в США вакцинували тільки вакциною компаній Pfizer і BioNTech.



У США почалася вакцинація проти коронавірусу препаратом компанії Moderna, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Це друга вакцина, яка отримала "зелене світло" від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, зазначає телеканал.

Перша партія вакцини прибула в лікарню Хартфорда (штат Коннектикут) вранці 21 грудня.

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Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Алекс Азар заявив, що уряд планує розподілити протягом найближчого тижня в цілому 7,9 млн доз вакцин - ще приблизно 2 млн доз вакцини Pfizer і 5,9 млн доз вакцини компанії Moderna.