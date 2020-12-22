Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для дозволу на в'їзд до Євросоюзу з "третіх країн", зокрема України.

Про це на брифінгу заявив посол України при ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, спочатку необхідно дочекатися перших результатів вакцинації в країнах-членах Євросоюзу, бо поки в Брюсселі цей захід не розглядається.

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"Я не відкидаю, що саме це і буде одним з головних елементів для того, щоб представники і громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу", - сказав Точицький.

При цьому він зазначив, що може йтися про довідки, в яких буде вказана вакцинація сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС.