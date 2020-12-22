Коронавірус мутує значно повільніше за грип, - ВООЗ

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус мутує "значно повільніше", ніж сезонний грип, попри те, що новий штам дозволяє йому легше поширюватися.

Про це повідомляє CNBC, передає Цензор.НЕТ.

У ВООЗ пояснили, що всі віруси мутують природним чином, і більшість з них суттєво не змінюють спосіб поширення вірусу або викликане ним захворювання. Наголошується, що значення мутації у Великій Британії наразі не відоме.

"SARS-CoV-2 мутує значно повільніше, ніж грип ... І досі, попри те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила суттєвого впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних нині терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають у стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі", - заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

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