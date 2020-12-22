У ЗСУ за добу виявили 113 випадків COVID-19, - Командування Медсил

Станом на 10:00 22 грудня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 2781 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил.

За минулу добу виявлено 113 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 101 особа. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали 10 284 особи, летальних випадків – 36.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 451 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 50 осіб.

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