В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

В Україні змінять ПЛР-системи через мутацію коронавірусу. Зміни в процес тестування будуть внесені наприкінці грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Велика Британія 27 грудня має опублікувати дослідження про зміну праймерів (короткий фрагмент ДНК - або РНК-мішені. - Ред.) нового коронавірусу.

"Наприкінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, новий вид коронавірусу був виявлений у Великій Британії, а також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 є більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Також у ВООЗ заявили, що ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу знаходиться під контролем.