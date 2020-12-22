На Закарпатті спростовують появу "британського штаму" коронавірусу: "В Україні немає лабораторії, яка виявляла б геном вірусу"

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк назвав заяву приватного інфекціоніста про те, що на Закарпатті є британський штам коронавірусу, непрофесійною і спростував її.

Про це головний лікар повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть не хочу це коментувати. У нас в Україні нема лабораторії, яка виявляла б геном вірусу, і тому робити заяви про те, чи є в чийогось пацієнта британський чи якийсь інший штам коронавірусу - непрофесійно", - сказав Поляк.

Неофіційно в закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ повідомили, що в такому випадку, роблячи заяву про підозру на новий штам коронавірусу, лікар мав би надати відповідні документи та зробити екстрене повідомлення про цей випадок. Нічого з цього зроблено не було.

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Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Андрій Пшеничний прокоментував, що на Закарпатті немає жодних офіційних підтверджень щодо британського чи якогось іншого штаму коронавірусу.

"Наші лабораторії діагностують методом ПЛР тільки COVID-19, виявляти COVID-20 чи COVID-21 чи якісь інші штами коронавірусу ми не маємо потужностей. Можливо, такі потужності є у сусідніх країнах, але ми не бачили жодного офіційного документа, який би підтверджував, що у мешканців Закарпатської області зафіксовано новий штам вірусу. Поки не буде такого офіційного підтвердження - нема підстав говорити про новий штам", - прокоментував Пшеничний.

Як повідомлялося, напередодні закарпатський приватний інфекціоніст Віктор Петров заявив, що у кількох його пацієнтів, мешканців Закарпатської області, начебто виявлена "британська" мутація коронавірусу. Він зазначив, що "один з таких прикладів - його пацієнт Микола, він заробітчанин, їздить з України в Чехію і назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія". Петров також заявив, що останнім часом клінічна картина в регіонах, які межують з європейськими країнами, помітно змінюється. У молодих людей може не з'являтися втрата запаху і смаку, при цьому ураження легеневої тканини розвивається більш активно.

У коментарі Поляк зазначив, що в області наразі ситуація з поширенням вірусу стабілізувалася - у лікарнях поменшало госпіталізованих пацієнтів. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 105 пацієнтів.

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Видання телефоном намагалася поспілкуватися з Петровим щодо його заяви про "британський" штам коронавірусу на Закрапатті, проте сконтактувати не вдалося.

З 16 грудня у Великій Британії запровадили локдаун у південно-східних регіонах країни, де виявили новий штам коронавірусу. Наразі більшість країн ЄС скасували пасажирські перевезення з Британією. Україна поки авіасполучення з Британією не припинятиме.