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Степанов про антибіотики під час коронавірусу: це дуже погано

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Степанов про антибіотики під час коронавірусу: це дуже погано
Міністерство охорони здоров'я України негативно ставиться до вживання пацієнтами антибіотиків для лікування коронавірусу без рекомендацій лікаря.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас після початку пандемії різко зросло споживання антибіотиків ... Це дуже погано для вас, пацієнти. Особливо, коли ви починаєте вживати їх без рекомендації лікаря", - зазначив Степанов.

Він вважає, що антибіотики мають продаватися за електронним рецептом. МОЗ розробляє відповідну систему, модуль має стартувати 1 квітня.

"Спочатку він почне працювати з інсуліном, препаратами для імуносупресії та наркомісткими препаратами. Далі антибіотики - виключно за електронними рецептами. Ми також посилюємо контроль щодо випуску рецептів", - заявив він.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Гена Крокодил fc8e26e2
    на 5-6 день болезни к ней присоединяется бактериальная пневмония которая без антибиотиков 99% смерть . китайцы на второй день начинали давать антибиотики и то у процентов 15 даже на фоне принятия антибиотиков развивалась бактериальная . министр даун как и всё зебильё
  • Владимир fd08a616
    А в хавчике антибиотики это какбэ хорошо...
  • ЯЗНАЮ Яумный
    а что делать если обещанное БЕСПЛАТНОЕ лечение - СПЛОШНОЙ ПИСДЁШ?
    Вот и лечимся тем, на что денег хватает !!
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