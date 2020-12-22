НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник

Заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це заявив в інтерв'ю "Настоящее время" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення винесе прокурор, я не знаю", - сказав директор НАБУ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.