Новини

НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник

10 25631
НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник
Заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову проситимуть обрати в суді запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це заявив в інтерв'ю "Настоящее время" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"НАБУ ініціює арешт з можливістю внесення застави, але яке рішення винесе прокурор, я не знаю", - сказав директор НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про відсторонення Татарова з посади не відповідає дійсності, - Бутусов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву пропризупинення повноважень на час слідства.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Назар Проскуряков
    Набу красавчики. Олигархи и сепарня негодує.
  • Светлана Науменко
    Против НАБУ вся мразота выступает - ОПЗЖ, ОП, Зеля, Ермак, черноротая Бондаренко с ФСБ-шной Лукаш. НАБУ, дави их. После 20 января (инаугурация Байдена) влияние США на нашу власть усилится, эта кремлевская агентура попритихнет
  • Наталья Киенко
    А я категорически ПРОТИВ ЗАЛОГА! Пусть **** сидит в СИЗО, как те украинские патриоты, которых он своими противозаконными инсинуациями упек в тюрьму. И пусть узнает, по чём фунт лиха!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини