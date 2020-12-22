МОЗ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам коронавірусу, - Ляшко

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Британії, а також в інші країни, де було виявлено ​​мутацію коронавірусу.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рекомендуємо всім по можливості утриматися від необов'язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок у Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовано випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу", - зазначив головний санлікар.

За словами Ляшка, Україна поки не забороняє в'їзд з Британії, але запроваджує низку обмежень для приїжджих із цієї країни.

Так, для іноземців необхідно мати поліс медичного страхування, який покриває лікування від COVID-19.

Тим, хто в'їжджає, необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону, а за відсутності тесту піти на 14 днів самоізоляції із застосунком "Дій вдома".

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