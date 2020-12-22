Мера Броварів Сапожка пограбували та побили у власному будинку: забрали гроші і прикраси

У селі Гнідин на Київщині невідомі побили і пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на інформоване джерело.

За інформацією співрозмовників видання, напад стався в будинку мера. Зловмисників було п'ятеро.

"Вони зв'язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби", - зазначило джерело.

Інформацію про напад УНІАН підтвердила прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська.

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За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі, злочин скоїли кілька людей. Вони проникли в приміщення, зв'язали мешканців будинку, забрали гроші і ювелірні прикраси.

Поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.