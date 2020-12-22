Мера Броварів Сапожка пограбували та побили у власному будинку: забрали гроші і прикраси
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У селі Гнідин на Київщині невідомі побили і пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на інформоване джерело.
За інформацією співрозмовників видання, напад стався в будинку мера. Зловмисників було п'ятеро.
"Вони зв'язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби", - зазначило джерело.
Інформацію про напад УНІАН підтвердила прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська.
За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі, злочин скоїли кілька людей. Вони проникли в приміщення, зв'язали мешканців будинку, забрали гроші і ювелірні прикраси.
Поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.