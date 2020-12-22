МОЗ планує запустити систему електронних рецептів з 1 квітня 2021 року

Міністерство охорони здоров'я України має намір з 1 квітня 2021 року запустити систему електронних рецептів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава відомства Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Глобально, ми вважаємо, що всі антибіотики мають продаватися за е-рецептом. На сьогодні ми розробляємо модуль. Плануємо, що він почне працювати з 1 квітня. Спочатку він почне працювати з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком буде антибіотик, який продаватиметься виключно за е-рецептом", - сказав він.

Міністр додав, що відомство в умовах чинної нормативно-правової бази підсилює контроль щодо виписування рецептів, відпуску препаратів.

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"Держлікслужбі надали доручення щодо контролюючих заходів. Наприклад, рецепти, які виписуються в паперовому вигляді, мають зберігатися в аптеці один рік, щоб Держлікслужба могла перевірити", - сказав Степанов.