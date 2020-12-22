Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков

Україна може звернутися до Міжнародного кримінального суду з приводу виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі і в Криму лише після ратифікації Римського статуту. Поки Україна є лише підписантом документа, однак так його і не ратифікувала.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що останнє рішення Гаазького суду дозволяє визначити Росію суб'єктом відповідальності за військові злочини в Україні.

"Суд у Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта і інші злочини, передбачені Римським статутом. Це означає, що є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор - Росія. Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву", - заявив Резніков.

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Нагадаємо, 11 грудня прокурор МКС Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі щодо України. Зазначимо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2020 року, проте поки питання про ратифікацію документа не ухвалено.