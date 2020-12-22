Міносвіти хоче запровадити педагогічну інтернатуру і запустити е-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів

Міністерство освіти і науки України працює над запровадженням педагогічної інтернатури і запуском електронної системи моніторингу за працевлаштуванням випускників вищих навчальних закладів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, серед основних цілей Міносвіти у сфері загальної середньої освіти, над якими працює відомство: затвердження освітньої програми для 5-9 класів, яка буде відповідати державному стандарту базової загальної середньої освіти; продовження реалізації програми "Здібна школа для кращих результатів"; робота над підвищенням оплати праці для педагогів; запровадження педагогічної інтернатури.

Серед цілей в сфері професійної перед вищою і вищої освіти, над якими працює Міносвіти: затвердження та впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр.; впровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освіти; підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти; здійснення запуску електронної системи моніторингу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; розробка і запуск Єдиної міжвідомчої електронної платформи в сфері набору іноземних студентів.

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Серед цілей міністерства у сфері науки та інновацій: забезпечення процедури приєднання до Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу "Горизонт Європа"; затвердження державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень; вдосконалення механізмів та інструментів реалізації права учасників освітнього процесу і наукових працівників на академічну мобільність; розробка нової системи пріоритетних напрямків розвитку науки та інноваційної діяльності, орієнтованих на досягнення цілей сталого розвитку; оновлення та затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору.