"Укроборонпром" оголосив тендер на аудит своєї діяльності за 2020 і 2021 рр. вартістю 34 млн грн

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги незалежного аудиту держконцерну і його підприємств за 2020 і 2021 роки із залученням міжнародних експертів на очікувану вартість 34 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до тендерної документації, оприлюдненої на порталі ProZorro, кінцевий термін подачі пропозицій - 22 грудень 2021 року, а початок аукціону - 1 березня 2021 року.

Зазначається, що переможець конкурсної процедури повинен надати послуги з аудиту консолідованої/комбінованої фінансової звітності замовника, а також всіх підприємств-учасників замовника і акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані замовнику.

Також читайте: Глава "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну

Нагадаємо, вчора глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну.