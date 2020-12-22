РФ розширила санкційний список причетними "до нагнітання антиросійської санкційної активності"
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МЗС РФ розширило список осіб, яким заборонений в'їзд у Росію, у відповідь на нещодавні санкції ЄС через отруєння політика Олексія Навального.
Про це повідомляє сайт відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Російською стороною на підставі принципу взаємності ухвалено рішення про розширення списку у відповідь представників країн-членів ЄС, яким заборонений в'їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в межах ЄС.
Вранці 22 грудня послів Німеччини, Франції та Швеції в Росії викликали до відомства, де їм були вручені відповідні ноти.
Прізвища осіб, які потрапили до чорного списку, а також їхню кількість у МЗС не уточнили.