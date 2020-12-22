Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик
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Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусу у разі наявності надлишків.
Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень у РП Міхал Дворчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми задекларували, що якщо матимемо надлишок вакцини, то розглядатимемо можливість її передачі третім країнам, зокрема Україні", - повідомив Дворчик.
В уряді Польщі підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей наразі немає.