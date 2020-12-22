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Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик

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Польща хоче передати Україні надлишки COVID-вакцини, - глава канцелярії прем'єр-міністра Дворчик
Варшава може передати Києву вакцину проти коронавірусу у разі наявності надлишків.

Про це повідомив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі, урядовий уповноважений з питань реалізації Національної програми щеплень у РП Міхал Дворчик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми задекларували, що якщо матимемо надлишок вакцини, то розглядатимемо можливість її передачі третім країнам, зокрема Україні", - повідомив Дворчик.

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В уряді Польщі підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей наразі немає.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Герхард
    А должны сначала одать нам, а потом сами вакцинироваться?

    Или может мы сами виноваты в том, что вынуждены побираться из-за ЗЕ и Ко?
  • JustDoIt
    обязательно врать?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    попрошайки... противно даже читать... вот это - реальный показатель веса личностей чиновников и клована в мире...
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