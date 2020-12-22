Ми не дивилися відео Навального. Він хворий і порівнює себе з Ісусом, - у Кремлі прокоментували звинувачення Путіна в замаху на вбивство
Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
При цьому Пєсков зазначив, що ФСБ вчора прокоментувала розмову "доволі вичерпно і однозначно". Навального Пєсков назвав "хворим", наголосивши, що це його особиста точка зору.
"Я вам що можу сказати. Так, трохи зловживатиму і напевно дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. Тут трохи зловживатиму. В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звісно, вже прояви за Фрейдом. Така зацикленість на гульфіковій зоні, власне, тощо", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.