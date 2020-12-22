Ми не дивилися відео Навального. Він хворий і порівнює себе з Ісусом, - у Кремлі прокоментували звинувачення Путіна в замаху на вбивство

У Кремлі не дивилися нове відео політика Олексія Навального, в якому він стверджує, що поговорив телефоном з одним із співробітників ФСБ, ймовірно, причетним до його отруєння.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

При цьому Пєсков зазначив, що ФСБ вчора прокоментувала розмову "доволі вичерпно і однозначно". Навального Пєсков назвав "хворим", наголосивши, що це його особиста точка зору.

"Я вам що можу сказати. Так, трохи зловживатиму і напевно дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. Тут трохи зловживатиму. В цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звісно, вже прояви за Фрейдом. Така зацикленість на гульфіковій зоні, власне, тощо", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.