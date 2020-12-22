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ВООЗ скликає зустріч через "британський" штам коронавірусу

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ВООЗ скликає зустріч через "британський" штам коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я скликає зустріч для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь Європейське регіональне бюро ВООЗ скликає країни-члени для обговорення стратегій тестування та зниження ризиків передачі вірусу", - написав Клюге.

Точної дати зустрічі він не назвав.

За словами Клюге, поки недостатньо інформації про новий штам вірусу, тому посилення профілактичних заходів є критично важливим.

"Обмежувати поїздки для стримування поширення (вірусу. - Ред.) є розумним, поки ми не отримаємо більш докладної інформації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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