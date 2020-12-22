У день похорону Кернеса в Харкові оголосили жалобу

У Харкові оголошено жалобу 23 грудня - в день похорону міського голови Геннадія Кернеса, тіло якого ввечері 21 грудня доставили з Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомили в пресслужбі Харківської міської ради із посиланням на розпорядження, підписане секретарем міськради, в.о. мера Ігорем Тереховим.

"У зв'язку із проведенням траурних заходів, пов'язаних зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 23 грудня оголошено днем ​​жалоби в Харкові", - йдеться у розпорядженні.

Завтра будуть приспущені державні прапори і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи.

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Як повідомлялося, Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Тоді ж у Харкові оголосили 3-денний траур: 17, 18, 19 грудня.

Пізніше було вирішено, що один день жалоби буде перенесено на день похорону Кернеса.

Поховають Кернеса на 2-му міському кладовищі.

На виборах 25 жовтня Кернес набрав 60,34% голосів і втрете став Харківським міським головою.