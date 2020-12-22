Компенсацію за зруйноване житло вже отримали 49 сімей з Донбасу, - Резніков
Про це Рєзніков розповів в інтерв'ю "Суспільне".
"Ця програма вперше запрацювала у листопаді 2020 року. Вже призначено виплати 49 родинам у Донецькій і Луганській областях, а наступного року ми очікуємо, що компенсацію отримають понад 300 родин", – зазначив він.
За словами посадовця, компенсація за втрачене житло надається Мінреінтеграції на підставі відповідного запиту облдержадміністрації після оцінки комісій, які створюють списки зруйнованих будинків.
"Ми як міністерство перераховуємо кошти на запит ОДА, при яких створені відповідні комісії. Ці комісії займаються обстеженням і формуванням переліку зруйнованих житлових об’єктів. Це одноразова виплата на суму 300 тисяч гривень", – розповів Резніков.
При цьому він зазначив, що йдеться не про кошти на заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.
"Це в жодному разі не виключає подальші дії щодо доказів та відшкодування Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла", – підкреслив Резніков.