У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць
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У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.
Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.
Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.
"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що готується акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагають скасування карантину.