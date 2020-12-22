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У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць

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У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць
У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.

"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що готується акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагають скасування карантину.

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • ALEX SUROVV
    Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
  • Volodymyr Zaiets
    Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
  • Mart
    Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
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