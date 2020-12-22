Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн G7: Доступ до вакцини необхідний на початку 2021 року
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Шмигаль наголосив, що на сьогодні найважливішим завданням Уряду залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, успішно реалізується Державна програма стимулювання економіки.
"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", — сказав прем'єр-міністр.
Очільник Уряду й посли країн Групи Семи та Європейського Союзу обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік. Як підкреслив Денис Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.
"У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу", — зазначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.
"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", — сказав Глава Уряду.