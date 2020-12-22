Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн G7: Доступ до вакцини необхідний на початку 2021 року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн Групи Семи і Європейського Союзу. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль наголосив, що на сьогодні найважливішим завданням Уряду залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, успішно реалізується Державна програма стимулювання економіки.

"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", — сказав прем'єр-міністр.

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Очільник Уряду й посли країн Групи Семи та Європейського Союзу обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік. Як підкреслив Денис Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

"У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", — сказав Глава Уряду.