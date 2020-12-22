В.о. глави ЦГЗ Кузін про мутований коронавірус: Рано чи пізно він потрапить на територію України або мутує вже тут

Тест-системи, які використовуються в Україні, прицільно працюють на кілька частинок самого вірусу, тому можуть виявити і мутовану версію коронавірусу. Але з'ясувати, мутував цей вірус чи ні, зараз неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив в.о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузин.

"У самому вірусі за рахунок мутації більша сила зв'язування з клітинами саме людського організму. За рахунок цього він і поширюється швидше в популяції. Орієнтовно за підрахунками, його рівень заразності більше на 70%, і це досить велика цифра. Але ці цифри зараз є розрахунковими. Вірус дійсно швидко витісняє інші штами, але його оцінна заразність обчислена за допомогою математичних моделей. Як воно в реальності, зараз важко сказати", — заявив Кузін.

Також в.о. глави ЦГЗ прокоментував заяву інфекціоніста, який повідомив, що новий штам був виявлений в українського заробітчанина.

"Клінічно провести діагностику, щоб з'ясувати, чи це мутований вірус чи ні, зараз неможливо. Клінічний діагноз буде однаковий. Тест-системи, які використовуються в Україні, прицільно працюють на декілька часточок самого вірусу, тому можуть діагностувати навіть мутовану версію коронавірусу. Для того щоб підтвердити, чи це мутований вірус чи ні, використовується розшифровка геному, і такі дослідження Україна проводить у лабораторії в Лондоні, куди вже було відправлено понад 50 зразків вірусів. Щоб пацієнту з України зробили такий тест, це дуже малоймовірно", — розповів він.

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Кузін додав, що офіційних даних про новий штам коронавірусу в Україні немає, але рано чи пізно він може потрапити до нас або може статися мутація вже на території нашої країни.